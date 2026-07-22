Российские войска ударили по сухогрузу и балкеру с грузами ВСУ по пути в Одессу

ВС РФ поразили сухогруз и балкер, доставлявшие грузы для ВСУ в Одессу Российские войска ударили по сухогрузу и балкеру с грузами ВСУ по пути в Одессу

Москва22 июл Вести.Российские военные нанесли удары по сухогрузу и балкеру, которые везли грузы для украинских войск в Одессу, сообщает Минобороны РФ.

Удары нанесены в течение дня ударными беспилотниками и высокоточным оружием наземного и воздушного базирования.

…Поражены: … на переходе морем сухогруз и морское судно типа "балкер", осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Одесса" говорится в сообщении

Минувшей ночью, по данным Минобороны, были также поражены сухогруз и балкер, которые доставляли грузы для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск".