Москва22 июлВести.Российские военные нанесли удары по сухогрузу и балкеру, которые везли грузы для украинских войск в Одессу, сообщает Минобороны РФ.
Удары нанесены в течение дня ударными беспилотниками и высокоточным оружием наземного и воздушного базирования.
…Поражены: … на переходе морем сухогруз и морское судно типа "балкер", осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Одесса"говорится в сообщении
Минувшей ночью, по данным Минобороны, были также поражены сухогруз и балкер, которые доставляли грузы для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск".