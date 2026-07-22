Москва22 июлВести.Российская армия поразила еще два сухогруза, доставлявших грузы для ВСУ в порты Одессы и Черноморска, сообщает Минобороны РФ.
ВС РФ продолжают наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах украинских военных.
Ударными беспилотными летательными аппаратами на переходе морем поражены еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск"сказано в сообщении
Ранее в среду ВС РФ уже сообщали, что поразили сухогруз и балкер, доставлявшие грузы для ВСУ в Одессу.