ВС РФ ударили по портам и судам, используемым в интересах ВСУ

Российские войска ударили по судам и портам, которые используют ВСУ ВС РФ ударили по портам и судам, используемым в интересах ВСУ

Москва21 июл Вести.Вооруженные Силы Российской Федерации во вторник нанесли удары по портам Одессы, Черноморска и Николаева, а также по судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Удары нанесены беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования.

..Поражены: в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения говорится в сообщении

В порту Николаева нанесен удар по сухогрузу, на котором находились грузы для ВСУ, а в порту Черноморска поражен цех судоремонтного завода.

В море беспилотники ударили по двум сухогрузам и морскому балкеру, которые доставляли грузы для украинских войск, отмечает Минобороны РФ.

Ранее военное ведомство информировало, что ВС РФ поразили в порту "Одесса" объекты разгрузки и хранения грузов для ВСУ.