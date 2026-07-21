МО: ВС РФ поразили в порту "Одесса" объекты разгрузки и хранения грузов для ВСУ

ВС РФ поразили в порту "Одесса" объекты разгрузки и хранения грузов для ВСУ МО: ВС РФ поразили в порту "Одесса" объекты разгрузки и хранения грузов для ВСУ

Москва21 июл Вести.В ночь на вторник, 21 июля, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ говорится в сообщении МО РФ

Ранее 21 июля в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие нанесли удар с применением беспилотников по оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины.