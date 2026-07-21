Авдеев: БПЛА ударил в многоэтажный жилой дом во Владимире

БПЛА врезался в жилой дом во Владимирской области Авдеев: БПЛА ударил в многоэтажный жилой дом во Владимире

Москва21 июл Вести.Во Владимире беспилотный летательный аппарат нанес удар по одной из квартир многоэтажного жилого дома, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Александр Авдеев. По словам чиновника, в момент происшествия квартира была пуста.

Во Владимире – прилёт БПЛА в квартиру на одном из верхних этажей многоквартирного дома. Жильцов там не находилось говорится в сообщении, опубликованном в 06.20 по московскому времени

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

После попадания БПЛА начался пожар, его площадь составила порядка 25 квадратных метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Проводится эвакуаций жильцов дома.