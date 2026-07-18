Москва18 июлВести.Оперативные службы завершили работу на месте попадания вражеского беспилотника в многоквартирный жилой дом во Владимире. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
Инцидент произошел ночью 18 июля. В одной из квартир произошел пожар — жильцы были эвакуированы и размещены в ПВР.
Оперативные службы завершили работу... Благодарю их за четкие, профессиональные действия. Выражаю признательность жителям за правильную реакцию. Хозяева возвращаются в свои квартирынаписал Авдеев в своем канале в мессенджере МАХ
Он также отметил, что все повреждения будут устранены. По результатам оценки ущерба город и область окажут жителям поддержку.