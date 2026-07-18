Завершены работы на месте попадания БПЛА в многоквартирный дом во Владимире

Завершены работы на месте попадания БПЛА в жилой дом во Владимире Завершены работы на месте попадания БПЛА в многоквартирный дом во Владимире

Москва18 июл Вести.Оперативные службы завершили работу на месте попадания вражеского беспилотника в многоквартирный жилой дом во Владимире. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Инцидент произошел ночью 18 июля. В одной из квартир произошел пожар — жильцы были эвакуированы и размещены в ПВР.

Оперативные службы завершили работу... Благодарю их за четкие, профессиональные действия. Выражаю признательность жителям за правильную реакцию. Хозяева возвращаются в свои квартиры написал Авдеев в своем канале в мессенджере МАХ

Он также отметил, что все повреждения будут устранены. По результатам оценки ущерба город и область окажут жителям поддержку.