Москва18 июлВести.Жильцам дома во Владимире, который загорелася от удара беспилотника, предложено эвакуироваться в пункт временного размещения, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Александр Авдеев.
С главой города Владимира Сергеем Волковым он находится на месте происшествия, где в результате попадания БПЛА в одну из квартир многоквартирного жилого дома возник пожар.
Жильцам предложено эвакуироваться в пункт временного размещения. Потребности в полной эвакуации нетнаписал чиновник
Он добавил, что пострадавших нет. Предстоит оценка ущерба.