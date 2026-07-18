Жильцам загоревшегося от удара БПЛА дома во Владимире предложено переехать в ПВР

Жильцам пострадавшего от БПЛА во Владимире дома предложено эвакуироваться в ПВР Жильцам загоревшегося от удара БПЛА дома во Владимире предложено переехать в ПВР

Москва18 июл Вести.Жильцам дома во Владимире, который загорелася от удара беспилотника, предложено эвакуироваться в пункт временного размещения, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Александр Авдеев.

С главой города Владимира Сергеем Волковым он находится на месте происшествия, где в результате попадания БПЛА в одну из квартир многоквартирного жилого дома возник пожар.

Жильцам предложено эвакуироваться в пункт временного размещения. Потребности в полной эвакуации нет написал чиновник

Он добавил, что пострадавших нет. Предстоит оценка ущерба.