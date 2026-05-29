Москва29 маяВести.Завершено обследование многоквартирного дома по улице Вершинина в Волгограде, который был поврежден в результате ночной атаки украинских БПЛА, передает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
На время работы оперативных служб его жильцы были эвакуированы, сейчас они уже могут вернуться домой.
Обследование дома завершено, люди вернулись в свои квартирыговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате попадания беспилотника ВСУ в жилой дом на улице Вершинина в Волгограде. Ему оказали медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась.
В ходе ночного налета БПЛА противника на регион есть жертвы. На заводе синтетического волокна в Волжском погиб 60-летний мужчина. В тяжелом состоянии была госпитализирована 55-летняя женщина.