Один человек погиб и двое пострадали после атаки ВСУ на Волгоградскую область

Москва29 мая Вести.В результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Волгоградской области погиб 60-летний мужчина. Еще два человека получили ранения, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы на заводе синтетического волокна в Волжском.

В тяжелом состоянии госпитализирована 55-летняя женщина. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась.

В результате падения обломков БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания приводятся слова губернатора Андрея Бочарова

Все возгорания ликвидированы.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали многоквартирный дом в Волгоградской области.