Москва29 маяВести.В результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Волгоградской области погиб 60-летний мужчина. Еще два человека получили ранения, сообщается в Telegram-канале администрации региона.
Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы на заводе синтетического волокна в Волжском.
В тяжелом состоянии госпитализирована 55-летняя женщина. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась.
В результате падения обломков БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгоранияприводятся слова губернатора Андрея Бочарова
Все возгорания ликвидированы.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали многоквартирный дом в Волгоградской области.