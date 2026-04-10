В Волгоградской области при атаке БПЛА погиб человек

Москва10 апр Вести.В Волгоградской области в результате атаки украинских БПЛА погиб один человек, об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

ВСУ атаковали регион ночью 10 апреля, в пятницу.

В результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, скончался от ранения осколками житель, находившийся в СНТ "Мичуринец", г Волжский говорится в официальном Telegram-канале пресс-службе администрации региона

В Светлоярском районе после атаки противника загорелась емкость с нефтепродуктами, на месте работают пожарные расчеты.

В Суровикинском районе повреждения получили 13 частных домов, ЛЭП и газопровод. Аварийные бригады занимаются устранением последствий.