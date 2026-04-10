Бочаров: при атаке БПЛА в Волгоградской области повреждены пять жилых домов

Москва10 апр Вести.В Волгоградской области при отражении массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждены пять жилых домов. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области пояснил губернатор, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале администрации региона

Бочаров уточнил, что в Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений. Кроме того, по его словам, в Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева.

"Возгораний и пострадавших нет", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 апреля в аэропорту Волгограда в целях безопасности были приостановлены полеты.