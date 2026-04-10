Москва10 апрВести.После атаки украинских БПЛА на Волгоградскую область загорелась емкость с нефтепродуктами, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
В Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами, произошло возгорание. Противопожарные силы ведут тушение пожараговорится в официальном Telegram-канале пресс-службе администрации региона
В СНТ "Мичуринец" смертельные ранения получил один мирный житель. В Суровикинском районе после атаки противника перебиты ЛЭП и газопровод, повреждены 13 частных домов.
На местах работают представители оперативных и экстренных служб.