Число погибших при атаке БПЛА на город Волжский выросло до двух

Число погибших при атаке дронов на химзавод в Волжском увеличилось до двух Число погибших при атаке БПЛА на город Волжский выросло до двух

Москва29 мая Вести.В больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения при атаке украинских дронов на завод синтетического волокна в городе Волжский Волгоградской области. Об этом сообщили в городской мэрии.

Еще одной жертвой украинской агрессии стал 60-летнйи охранник предприятия.

Женщина, госпитализированная с места происшествия, скончалась в больнице сказано в сообщении

Также в результате атаки произошли пожары на Волжском химическом предприятии и объектах топливно-энергетического комплекса в Волгограде. Очаги возгорания были оперативно потушены. Многоквартирные дома не пострадали.