Москва29 маяВести.В больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения при атаке украинских дронов на завод синтетического волокна в городе Волжский Волгоградской области. Об этом сообщили в городской мэрии.
Еще одной жертвой украинской агрессии стал 60-летнйи охранник предприятия.
Женщина, госпитализированная с места происшествия, скончалась в больницесказано в сообщении
Также в результате атаки произошли пожары на Волжском химическом предприятии и объектах топливно-энергетического комплекса в Волгограде. Очаги возгорания были оперативно потушены. Многоквартирные дома не пострадали.