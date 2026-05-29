Пострадавшая при атаке дронов на завод в Волжском женщина скончалась в больнице

Москва29 мая Вести.Женщина, получившая ранения в результате падения обломков дронов на предприятие химкомплекса в городе Волжском в Волгоградской области, скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось о гибели 60-летнего охранника предприятия синтетического волокна.

Женщина, госпитализированная с места происшествия, скончалась в больнице — несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось сказано в сообщении

Работы по ликвидации последствий ночной атаки завершены, многоквартирные дома не пострадали.