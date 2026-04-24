Один человек погиб и один ранен при атаке дрона на автомобиль под Белгородом

Москва24 апр Вести.Украинский дрон нанес удар по легковому автомобилю в селе Гора-Подол Грайворонского округа, погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отмечается, что после детонации автомобиль полностью выгорел.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа дрон нанес удар по легковому автомобилю, в результате чего транспортное средство загорелось. К огромному горю, от полученных ранений женщина погибла на месте сказано в сообщении

Тяжелые ранения получил водитель машины. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой, баротравмой, а также множественными осколочными ранениями грудной клетки, плеча и предплечья. Он находится в реанимации.