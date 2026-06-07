Москва7 июнВести.Украинский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю в селе Ближнее Белгородской области, в результате вражеской агрессии погибла мирная жительница, ее муж получил ранения. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений женщина скончалась на месте…Ее супруг получил множественные осколочные ранения предплечья и кисти. Бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Родным и близким погибшей выразили соболезнования.
Машина повреждена после атаки.