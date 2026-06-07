ВСУ ударили по гражданскому авто под Белгородом, погибла женщина, ее муж ранен

ВСУ ударили по авто в Белгородской области, погибла женщина, ее муж ранен ВСУ ударили по гражданскому авто под Белгородом, погибла женщина, ее муж ранен

Москва7 июн Вести.Украинский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю в селе Ближнее Белгородской области, в результате вражеской агрессии погибла мирная жительница, ее муж получил ранения. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений женщина скончалась на месте…Ее супруг получил множественные осколочные ранения предплечья и кисти. Бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Родным и близким погибшей выразили соболезнования.

Машина повреждена после атаки.