Москва10 июлВести.В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников погибла мирная жительница и пострадал ее супруг. Об этом сообщил оперштаб региона в MAX.
Уточняется, что дрон ВСУ атаковал машину в районе села Дмитриевка.
В районе села Дмитриевка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных травм женщина скончалась на местеговорится в сообщении оперштаба
Ее муж получил множественные осколочные ранения грудной клетки, головы, рук и ног. Его отвезли в Шебекинскую ЦРБ попутным транспортом. После оказания помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.
Автомобиль был поврежден при атаке.