Один человек погиб и один пострадал при ударе БПЛА ВСУ по Белгородской области

Жена погибла, муж получил ранение при атаке FPV-дрона в Белгородской области Один человек погиб и один пострадал при ударе БПЛА ВСУ по Белгородской области

Москва10 июл Вести.В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников погибла мирная жительница и пострадал ее супруг. Об этом сообщил оперштаб региона в MAX.

Уточняется, что дрон ВСУ атаковал машину в районе села Дмитриевка.

В районе села Дмитриевка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных травм женщина скончалась на месте говорится в сообщении оперштаба

Ее муж получил множественные осколочные ранения грудной клетки, головы, рук и ног. Его отвезли в Шебекинскую ЦРБ попутным транспортом. После оказания помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.

Автомобиль был поврежден при атаке.