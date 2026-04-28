Три человека погибли и три получили ранения при ударах в Белгородской области

Дроны ВСУ убили 3 и ранили еще 3 мирных жителей в Белгородской области Три человека погибли и три получили ранения при ударах в Белгородской области

Москва28 апр Вести.Украинские беспилотные летательные аппараты нанесли серию ударов по территории Белгородской области, есть жертвы, сообщил в мессенджере MAX губернатор Белгородской области.

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с семьей в селе Бобрава Ракитянского округа.

Мужчина и женщина скончались до приезда бригады скорой... Их 16-летнего сына с баротравмой медики СМП доставляют в детскую областную клиническую больницу говорится в заявлении

Еще один БПЛА ударил по машине в селе Вознесеновка Шебекинского округа, убив мужчину. Пострадавший скончался на месте.

Также в хуторе Красиво Борисовского округа ранения получила супружеская пара. Муж и жена пострадали в результате атаки беспилотника по автомобилю.

У женщины диагностировали множественные слепые осколочные ранения спины и проникающее ранение поясничной области. Ее супруг получил осколочные ранения спины и головы. Пострадавших везут в областной центр.