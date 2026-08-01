ВСУ беспилотниками атакуют Белгородскую область, ранены еще 4 мирных жителя ВСУ беспилотниками атакуют Белгородскую область, пострадали еще 4 мирных жителя

Москва1 авг Вести.Украинские боевики с применением беспилотников продолжают атаковать Белгородскую область, в результате агрессии постраадли еще 4 мирных жителя. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В хуторе Крисаново в результате атаки FPV-дрона на частный дом ранена женщина. Пострадавшей с акубаротравмой и касательным ранением лица оказана помощь …, лечение продолжит амбулаторно … В поселке Борисовка дрон нанес удар по машине. Мужчина получил осколочное ранение спины, женщина — осколочное ранение ноги. Пострадавших доставили в Борисовскую ЦРБ говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Отмечается, что после атаки вражеского дрона на автомобиль в селе Луговка ещё один мужчина обратился за медпомощью. У него осколочное ранение предплечья.

Ударам также подверглись населенные пункты Сергиевка, Грузское, Прохоровка, Святославка, Таврово. Повреждены соцобъект, коммерческий объект, две машины и частный дом, также сгорел автомобиль; на одном из объектов произошло возгорание, которое ликвидировано пожарными расчётами.