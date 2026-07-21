Москва21 июлВести.Оперативные службы завершают работу на месте попадания БПЛА в жилой дом во Владимире, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
По его словам, эвакуированные жильцы возвращаются в свои квартиры, никто не пострадал.
Предстоит оценка имущественного ущерба. Область, муниципалитет окажут поддержкуговоритcя в публикации Авдеева в MAX
Губернатор Владимирской области призвал жителей ни в постах, ни в комментариях не сообщать точного места прилета БПЛА и деталей атаки, а также не публиковать фото- и видеокадры.
Он напомнил, что такая информация помогает врагу, а за ее распространение предусмотрена ответственность.