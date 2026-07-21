Жильцы возвращаются в квартиры дома, атакованного БПЛА во Владимире

Авдеев сообщил о завершении работ на месте атаки БПЛА во Владимире Жильцы возвращаются в квартиры дома, атакованного БПЛА во Владимире

Москва21 июл Вести.Оперативные службы завершают работу на месте попадания БПЛА в жилой дом во Владимире, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

По его словам, эвакуированные жильцы возвращаются в свои квартиры, никто не пострадал.

Предстоит оценка имущественного ущерба. Область, муниципалитет окажут поддержку говоритcя в публикации Авдеева в MAX

Губернатор Владимирской области призвал жителей ни в постах, ни в комментариях не сообщать точного места прилета БПЛА и деталей атаки, а также не публиковать фото- и видеокадры.

Он напомнил, что такая информация помогает врагу, а за ее распространение предусмотрена ответственность.