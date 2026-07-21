Москва21 июлВести.Украина разработала новый дрон-камикадзе, предназначенный для ударов вглубь территории России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей украинской компании SkyFall.
По данным агентства, новый беспилотник имеет размах крыльев около 3,5 метра и способен преодолевать расстояние от 600 километров.
Представители компании сообщили, что серийное производство этого дрона планируется запустить в ближайшие месяцы.
Также отмечается, что данный образец вооружения уже проходит испытания в зоне боевых действий. В материале Bloomberg говорится, что компания SkyFall, помимо этого, находится на финальной стадии испытаний беспилотника P1-SUN.
Ранее сообщалось о том, что Германия выделит средства на приобретение 50 тысяч ударных дронов для Украины. По данным Reuters, этот контракт может стать одним из самых крупных разовых заказов беспилотников, оформленных западными странами.