Bloomberg: Украина создала новый дрон для дальних ударов по РФ Bloomberg: украинская компания SkyFall представила новый дальнобойный дрон

Москва21 июл Вести.Украина разработала новый дрон-камикадзе, предназначенный для ударов вглубь территории России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей украинской компании SkyFall.

По данным агентства, новый беспилотник имеет размах крыльев около 3,5 метра и способен преодолевать расстояние от 600 километров.

Представители компании сообщили, что серийное производство этого дрона планируется запустить в ближайшие месяцы.

Также отмечается, что данный образец вооружения уже проходит испытания в зоне боевых действий. В материале Bloomberg говорится, что компания SkyFall, помимо этого, находится на финальной стадии испытаний беспилотника P1-SUN.

Ранее сообщалось о том, что Германия выделит средства на приобретение 50 тысяч ударных дронов для Украины. По данным Reuters, этот контракт может стать одним из самых крупных разовых заказов беспилотников, оформленных западными странами.