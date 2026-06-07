Стратегия ВСУ предусматривает удары дронами по территории РФ, но не наступление Telegraph: ВСУ планируют бить дронами по территории РФ и линиям снабжения

Москва7 июн Вести.Украинское командование разработало новую стратегию, которая не предусматривает наступательных действий, а делает ставку на удары дронами по российской территории и линиям снабжения. Об этом пишет The Telegraph.

По данным газеты, украинские командиры потратили на разработку плана последний год. Он должен, в их понимании, подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам и подписанию приемлемого для киевского режима соглашения о прекращении огня.

Сегодняшняя стратегия не предусматривает продвижения вперед – у Украины просто нет ресурсов для такого масштабного наступления, как три года назад. Идея проста: чем сильнее будет ограничена логистика, тем меньше российских войск можно будет содержать на фронте и тем сложнее им будет атаковать говорится в статье

Как заявил генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский, Киев вернулся к идее изоляции Крыма с помощью БПЛА. При этом он признал, что эффект будет временным, так как Россия рано или поздно найдет контрмеры или альтернативные линии снабжения.

Отмечается также, что боевики ВСУ пытаются атаковать трассу, ведущую к новым регионам, чтобы нарушить снабжение российской армии.

В материале говорится, что Вооруженные силы РФ могут бороться с беспилотникам, натягивая сети над дорогами и запуская недорогие дроны-перехватчики.

Сам Забродский подчеркнул, что новая стратегия не означает перехода конфликта в новую фазу. Ход боевых действий по-прежнему определяет физический контроль над территориями, а одних ударов дронами для достижения крупных результатов недостаточно.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Харьковской области. Ранее стало известно об освобождении Тихоновки в ДНР и Комсомольского в Запорожской области.