Военкор Сладков о новой тактике Москвы: число летящих на РФ дронов снизилось

Москва26 мая Вести.Количество украинских беспилотников, которые летят в Россию, значительно снизилось. Причина – новая дипломатическая тактика Москвы. Об этом рассказал военкор ИС "Вести" Александр Сладков в своем канале в мессенджере MAX.

По мнению журналиста, число налетов снизилось после предупреждений МИД РФ об ответных ударах по Киеву.

Статистика украинских БПЛА, летящих к нам в Россию, значительно снизилась. Значит наша новая дипломатическая тактика (пока тактика) работает написал Александр Сладков

Также военкор допустил, что Вооруженные силы России перешли к плановому поражению целей на Украине, что могло дополнительно сказаться на снижении активности украинских дронов.