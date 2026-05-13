На Украине пожаловались на смену тактики атак России Бескрестнов: ВС РФ изменили тактику нанесения ударов по Украине

Москва13 мая Вести.Российские войска изменили тактику использования беспилотников для ударов по Украине, чтобы перегружать вражеские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной Флеш) в своем Telegram-канале.

Противник рассчитывает перегрузить наше ПВО, чтобы как можно больше целей прорвалось вглубь страны на запад говорится в публикации

По словам Бескрестнова, российские БПЛА летят большими группами в воздушном пространстве Украины на малом расстоянии друг от друга. Он предположил, что так Вооруженные силы РФ проводят разведку систем радиоэлектронной борьбы украинской армии и изучают вражеское ПВО.

Ранее, 13 мая, в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также местам сборки, хранения и запуска беспилотников ВСУ.