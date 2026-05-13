Москва13 маяВести.Российские войска изменили тактику использования беспилотников для ударов по Украине, чтобы перегружать вражеские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной Флеш) в своем Telegram-канале.
Противник рассчитывает перегрузить наше ПВО, чтобы как можно больше целей прорвалось вглубь страны на западговорится в публикации
По словам Бескрестнова, российские БПЛА летят большими группами в воздушном пространстве Украины на малом расстоянии друг от друга. Он предположил, что так Вооруженные силы РФ проводят разведку систем радиоэлектронной борьбы украинской армии и изучают вражеское ПВО.
Ранее, 13 мая, в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также местам сборки, хранения и запуска беспилотников ВСУ.