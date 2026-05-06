Москва6 мая Вести.Российская армия начала применять новую тактику, нанося серии ударов по украинским военным мощностям, отметил в беседе с "МК" военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

В связи с этим ВСУ наносят удары по городам в российском тылу "в надежде использовать завезенные дроны и ракеты до их уничтожения", говорится в материале. Как напоминает издание, за последние сутки военные РФ нанесли свыше 35 серий ударов по восьми украинским областям, включая Полтавскую, Одесскую и Киевскую.

Удары распределены не равномерно, а по функциям регионов: север — логистика, восток — фронт, центр — управление, юг — пусковые позиции и порты. "Удар" — это не один беспилотник или ракета. Это серия. А в серии — несколько прилетов. Иногда три-пять, а иногда и более десяти по одной точке или району. И это не полетело столько в сторону Украины, а долетело приводит "МК" мнение военных аналитиков

Приоритетными целями для военных РФ остаются порта, промышленность, логистика, ж/д узлы, энергетическая и газовая инфраструктура, пишет издание.