МО: ВС РФ в ответ на атаки Киева нанесли групповой удар по объектам ВСУ

Минобороны РФ: по Украине нанесен групповой удар высокоточным оружием МО: ВС РФ в ответ на атаки Киева нанесли групповой удар по объектам ВСУ

Москва5 мая Вести.Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Украины нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Подчеркивается, что цели удара были достигнуты, поражение было нанесено всем назначенным объектам.

В ночь на 5 мая атакам украинских беспилотников подверглись Чебоксары. Пострадали три человека. Утром глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторных ударах по городу.