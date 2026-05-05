Москва5 маяВести.Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Украины нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Подчеркивается, что цели удара были достигнуты, поражение было нанесено всем назначенным объектам.
В ночь на 5 мая атакам украинских беспилотников подверглись Чебоксары. Пострадали три человека. Утром глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторных ударах по городу.