Эксперт заявил, что Россия перешла к новой тактике воздушных ударов по Украине Военкор Стешин: ВС РФ изменили тактику воздушных ударов по объектам на Украине

Москва18 июл Вести.Вооруженные силы России изменили тактику воздушных ударов по Украине и перешли от поражения крупных объектов к системному уничтожению распределенных целей. Об этом в статье для KP.RU заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Он обратил внимание, что с весны ВКС и подразделения БПЛА РФ начали планомерно наносить удары по придорожным автозаправочным станциям. В течение полутора месяцев в результате атак были уничтожены или повреждены около 300 АЗС, пишет эксперт. Стешин объяснил, что любая АЗС в 30-50 км от линии фронта является важным логистическим узлом для заправки квадроциклов, грузовиков и генераторов.

Параллельно с этим, подчеркнул военкор, российские войска ударяют по железным дорогам: поражено более тысячи объектов инфраструктуры и около 200 локомотивов. Он уточнил, что поражаются экспортные направления в направлении Одессы и западных переходов.

Не удивительно, что и западные военные эксперты уже отследили качественное изменение наших ударов. Так они это назвали: "От крупных объектов к распределенным целям" написал Стешин

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России в порту Черноморск Одесской области поразили два морских судна, которые осуществляли доставку грузов военного назначения.