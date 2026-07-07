ВС РФ за 1,5 недели уничтожили не менее 3,5 десятка АЗС, обслуживающих ВСУ ТАСС: ВСУ за полторы недели лишились как минимум 37 АЗС

Москва7 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние полторы недели потеряли не менее 37 автозаправочных станций (АЗС), отвечавших за снабжение топливом различной техники украинских националистов.

Соответствующие данные приводит ТАСС, проанализировав данные Министерства обороны России о систематических ударах по хранилищам, АЗС и железнодорожной инфраструктуре противника в рамках выполнения задач по нарушению логистики формирований ВСУ.

Мониторинговые источники украинской стороны, в свою очередь, подтверждают успешные удары Вооруженных сил России (ВС РФ) по топливным объектам на территории Украины.

Так, 25 июня дроны "Герань-2" атаковали АЗС в Николаевской области, на следующий день ударами беспилотников была уничтожена заправочная станция в районе Репок в Черниговской области, которая использовалась для снабжения военной техники.

27 июня расчеты БПЛА дальнего действия "Герань-2 сикер" нанесли удары по двум АЗС во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье.

Через три дня дроноводы отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" выполнили задачу по ликвидации 25 автозаправочных станций и нескольких цистерн с топливом в различных населенных пунктах, среди которых Орехов, Марганец, Берислав и другие города.

5 июля беспилотники "Герань-2 сикер" и "Герань-4 сикер" уничтожили три АЗС в Черниговской области, после чего на этих объектах возникли масштабные пожары. 6 июля российские беспилотники поразили бензовоз и несколько заправочных станций в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.