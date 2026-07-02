Российская армия поразила логистический центр ВСУ и АЗС в Николаевской области

ВС РФ нанесли удар по логистическому центру ВСУ и АЗС в Николаевской области Российская армия поразила логистический центр ВСУ и АЗС в Николаевской области

Москва2 июл Вести.Вооруженные силы России нанесли удар по автозаправочной станции и логистическому центру в Николаевской области, которые использовались в интересах украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что логистический центр и АЗС расположены вблизи Снигиревки. Центр использовали для хранения и транспортировки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Подразделения ВС РФ использовали для поражения целей беспилотники "Герань".

Также сообщается, что в Кировоградской области был нанесен удар по железнодорожному локомотиву в районе Славного. Его в своих интересах также использовали боевики ВСУ.

Ранее стало известно, что минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военнопромышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры на Украине.