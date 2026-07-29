Москва29 июлВести.Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по местам хранения военных грузов и резервуарам с горюче-смазочными материалами (ГСМ), которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что армия России ночью продолжила наносить удары по украинским портам и судам, которые доставляли грузы для ВСУ.
В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту "Николаев" поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУговорится в сообщении Минобороны
Кроме того, ВС РФ поразили два сухогруза, которые доставляли оружие и военное имущество в порты Одесса и Черноморск.
Ранее сообщалось об атаках на объекты инфраструктуры порта Николаев. Под ударом также оказались резервуары с ГСМ, которые предназначались ВСУ.