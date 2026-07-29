МО РФ: армия России поразила склады с ГСМ и оружием в порту Николаев

МО РФ сообщило об ударе по складам с ГСМ и оружием в порту Николаев МО РФ: армия России поразила склады с ГСМ и оружием в порту Николаев

Москва29 июл Вести.Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по местам хранения военных грузов и резервуарам с горюче-смазочными материалами (ГСМ), которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что армия России ночью продолжила наносить удары по украинским портам и судам, которые доставляли грузы для ВСУ.

В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту "Николаев" поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ говорится в сообщении Минобороны

Кроме того, ВС РФ поразили два сухогруза, которые доставляли оружие и военное имущество в порты Одесса и Черноморск.

Ранее сообщалось об атаках на объекты инфраструктуры порта Николаев. Под ударом также оказались резервуары с ГСМ, которые предназначались ВСУ.