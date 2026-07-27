Москва27 июлВести.Вооруженные силы России поразили в украинском порту Черноморск резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для армии Украины. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
По данным ведомства, российские войска продолжают при помощи высокоточного оружия и дронов бить по портам и морским судам, задействованным в интересах вооруженных сил Украины.
В порту Черноморск поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУговорится в заявлении
Кроме того, ВС РФ ударили в порту Николаев по судну, которое доставило грузы военного назначения.
Ранее стало известно, что ВКС России уничтожили автомобильный мост через реку Локня в Сумской области, который активно использовали украинские боевики.