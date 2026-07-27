ВКС России уничтожили автомобильный мост через Локню в Сумской области

Российская авиация уничтожила автомобильный мост в Сумской области ВКС России уничтожили автомобильный мост через Локню в Сумской области

Москва27 июл Вести.ВКС России уничтожили автомобильный мост через реку Локня в Сумской области, который активно использовался ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что мост находился в районе населенного пункта Уланово.

Удар был нанесен с применением четырех осколочно-фугасных авиабомб ФАБ-250-270 с УМПК.

Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено полное разрушение моста, что существенно нарушило логистические возможности подразделений противника в данном районе говорится в сообщении МО

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударом авиабомбы ФАБ-500 уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в Краматорском районе ДНР.