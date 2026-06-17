ВС РФ уничтожили переправу через Северский Донец в районе Маяков Армия РФ ударом ФАБ-3000 уничтожила украинскую переправу через Северский Донец

Москва17 июн Вести.Российские военные ударом с применением авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили переправу украинских боевиков через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки в ДНР. Видеокадры работы подразделений ВС РФ опубликовало Минобороны.

В сообщении ведомства говорится, что эта переправа украинских боевиков была обнаружена в ходе проведения операторами БПЛА воздушной разведки.

Инженерное сооружение использовалось для перевозки горюче-смазочных материалов, провианта, боекомплекта и проведения ротаций подразделений противника, находящихся на линии боевого соприкосновения указали в МО РФ

Переправа была уничтожена ударом, нанесенным сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком Су-34 ВКС РФ с применением авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК.

Как также информировали в ведомстве, подразделения 25-й общевойсковой армии группировки "Север" продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ в Красном Лимане в ДНР.

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что военные "Юга" продолжают продвигаться в Константиновке и уничтожать украинские подразделения в юго-западной части этого населенного пункта. За сутки ВС РФ взяли под контроль более 100 зданий в городе.