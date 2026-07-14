Москва14 июлВести.Вооруженные силы РФ ударом авиабомбы ФАБ-500 уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что переправа была обнаружена в Краматорском районе ДНР около населенного пункта Маяки.
В результате авиаудара насыпная переправа противника уничтожена, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.сообщили в МО
Ранее сообщалось, что расчет беспилотников "Герань" поразил газораспределительную станцию в Краматорске, которая использовалась в интересах ВСУ.