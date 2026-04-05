Российская армия нанесла удар по бригаде охраны Генштаба ВСУ в ДНР

Москва5 апр Вести.Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике бригады охраны Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что удар был нанесен подразделениями "Южной" группировки войск российской армии.

Нанесли поражение живой силе и <...> бригаде охраны Генерального штаба ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Веролюбовка, Пискуновка, Алексеево-Дружковка, Константиновка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики говорится в сообщении

Также была уничтожена техника четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой украинских бригад.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по объектам инфраструктуры украинских военных аэродромов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.