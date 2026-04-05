ВСУ пытались контратаковать около Святогорска, но ситуация под контролем ВС РФ

Москва5 апр Вести.Вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаки в районе Святогорска. Однако российская армия успешно удерживает ситуацию под своим контролем. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

В окрестностях Святогорска противник пытался контратаковать, но наши подразделения ситуацию держат под контролем сообщил он в своем Telegram-канале

Российские военные уничтожили живую силу и технику бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР), об этом ранее заявили в Министерстве обороны России.