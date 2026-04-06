Москва6 апр Вести.Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в районе населенного пункта Гришино в ДНР, сообщил ИС "Вести" глава региона Денис Пушилин.

По его словам, при попытке прорыва противник задействовал тяжелую западную технику.

Ну и красноармейско-добропольское направление. Здесь мы фиксируем в районе Гришина попытку противника на прошлой неделе прорваться. Достаточно серьезные силы были задействованы, тяжелая техника, [танки] Abrams и [БМП] Bradley, но наши подразделения выполнили свой функционал и нивелировали данные угрозы.