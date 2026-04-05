Пушилин заявил о применении ВСУ тяжелой западной техники для контратак в Гришино

Москва5 апр Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили тяжелую западную технику, предприняв попытку контратаки в селе Гришино в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В Гришино противник пытался контратаковать, использовав тяжелую технику Abrams и Bradley, но наши бойцы разобрались с этой ситуацией сказал Пушилин в своем канале в мессенджере MAX

Также Пушилин отметил, что российские силы заняли новые позиции в районе освобожденной Александровки и населенного пункта Крынки в ДНР. Он подчеркнул, что ВС РФ продолжают освобождать территорию ДНР. Бойцы российской армии продвигаются вдоль всей линии боевого соприкосновения и вытесняют украинских боевиков с их позиций.

Ранее о неудачных попытках ВСУ контратаковать, в том числе в районе Гришина, рассказал в интервью ИС "Вести" советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Украинские боевики, по его словам, также предпринимают попытки контратаковать на донецком направлении, но терпят неудачу и несут большие потери.