ВС РФ ударом "Герани" поразили газораспределительную станцию в Краматорске МО РФ: расчет БПЛА "Герань" поразил газораспределительную станцию в Краматорске

Москва12 июл Вести.Расчет беспилотников "Герань" поразил газораспределительную станцию в Краматорске в Донецкой Народной Республике (ДНР), которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим энергией предприятия, обслуживающие военно-промышленный комплекс Украины.

Расчет БПЛА "Герань" нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске ДНР, используемой в интересах ВСУ говорится в сообщении

В МО РФ подчеркнули, что успешное поражение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее стало известно, что "Герани" ударили по складам горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области. Кроме того, ВС РФ поразили объект на территории масложиркомбината в Запорожье.