Эпидемиолог Онищенко: число случаев "болезней-всадников" в РФ будет расти Эпидемиолог Онищенко: в России будет расти число "болезней-всадников"

Москва11 июл Вести.Россияне все чаще будут страдать от "болезней-всадников" из-за малоподвижного образа жизни, перегрузок для мозга и стресса. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, которые приводит ТАСС, "болезни-всадники" – это кардиология, онкология, эндокринология. Они являются ведущими и определяющими популяционное и индивидуальное здоровье.

Поддавшись на технологическое, техническое развитие, человек забыл о своей природе. Малая подвижность, постоянные перегрузки, мозги воспаленные находятся в состоянии постоянного стресса и позитивного, и отрицательного, а тело обездвижено сказал Онищенко

Эпидемиолог также привел исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно данным которого к 2050 году новые случаи рака могут увеличиться до 5 млн ежегодно.

10 июля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 37% взрослого населения страны страдает так называемыми "болезнями-всадниками". Среди них - онкологические заболевания, сердечно-сосудистые патологии, диабет второго типа и нейродегенеративные расстройства.

Термин "болезни-всадники" употребляют в медицинской литературе, говоря о четырех группах патологий, которые чаще всего становятся причиной инвалидности или преждевременной смерти. Опасность "всадников" заключается в их медленном формировании: они могут развиваться на протяжении многих лет бессимптомно.