Москва22 июн Вести.Детское ожирение становится угрожающей тенденцией как в России, так и в мире, заявил академик РАН, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава Лео Бокерия. Основными факторами развития заболевания у несовершеннолетних специалист назвал регулярное употребление фастфуда и гиподинамию — малоподвижный образ жизни.

По мнению Бокерии, проблема усугубляется чрезмерным увлечением современными гаджетами. Он отметил, что дети и подростки проводят слишком много времени с телефонами и планшетами, тогда как прошлые поколения ежедневно участвовали в подвижных играх, соревновались в быстроте и ловкости.

Ранее на масштабную проблему избыточного веса в стране также обращал внимание академик РАН Геннадий Онищенко. По его оценкам, которые приводило издание KP.RU, Россия входит в первую десятку стран мира по темпам прироста граждан с ожирением. По общему количеству таких пациентов страна находится в первой пятидесятке, однако значительно более опасной, по мнению академика, является именно динамика роста этого показателя.