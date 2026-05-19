Минздрав: почти 6 млн россиян не знают, что больны диабетом

Москва19 мая Вести.Ожирением страдает каждый третий россиянин, при этом официально в стране зарегистрировано не более 3 млн таких пациентов. Об этом заявила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева.

По данным социальной статистики, мы имеем зарегистрированных не более 3 млн пациентов с ожирением. По данным эпидемиологическим, каждый третий россиянин имеет ожирение и еще столько же имеет избыточный вес отметила она

По словам Мокрышевой, почти шесть миллионов россиян имеют официально подтвержденный сахарный диабет. Однако, по расчетам специалистов, столько же людей даже не догадываются о своем заболевании.

Половина пациентов с сахарным диабетом даже не догадывается, то, что они больны сказала Мокрышева пресс-конференции в Москве

Она отметила, что в настоящее время все усилия направлены на раннее выявление болезни и профилактику ее осложнений.

Ранее Минздрав сообщил о росте ожирения у детей, в особенности среди мальчиков. Внештатный диетолог ведомства объяснил это перееданием и снижением физической активности.