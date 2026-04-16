Москва16 апр Вести.Сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания являются наиболее опасными заболеваниями для человека, работу над лечением которых необходимо усилить. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, в новациях программы государственных гарантий приоритет сделан на раннее выявление заболеваний.

Это в первую очередь такие заболевания, как дислипидемии - атеросклеротические поражения… Это тромбофилические осложнения, это атеросклеротические заболевания сказал Михаил Мурашко в рамках IV съезда Профсоюза работников здравоохранения России

20 марта вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают тревогу, а болезнь может перерасти в эпидемию. Она подчеркнула, что к метаболическим нарушениям, то есть нарушениям обмена веществ, ведут несбалансированный рацион, высокое потребление сахара, переработанных продуктов и фастфуда.