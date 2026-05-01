Москва1 маяВести.Все дети с диабетом первого типа в России к 2030 году должны быть обеспечены системой непрерывного мониторинга глюкозы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Выступая на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!", она сказала, что к 2030 году ставится серьезная задача по здравоохранению – обеспечить 100% детей с диабетом первого типа системами непрерывного мониторинга глюкозы.
Она уточнила, что в приоритете будут системы отечественного производства. По итогам 2025 года соответствующей системой обеспечены 63 тысячи детей в России, сообщает РИА Новости.
Сахарный диабет — хроническое заболевание эндокринной системы, связанное с нарушением обмена глюкозы, которое приводит к хроническому повышению ее уровня в крови. При диабете первого типа, который чаще диагностируется у детей и подростков, обязательны пожизненные инъекции инсулина и регулярный самоконтроль уровня глюкозы.
За последние 10 лет в России отмечен почти двукратный рост заболеваемости диабетом первого типа.