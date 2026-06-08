Правительство направит почти 5 млрд рублей на системы мониторинга сахара

Мишустин анонсировал новые закупки систем мониторинга для диабетиков Правительство направит почти 5 млрд рублей на системы мониторинга сахара

Москва8 июн Вести.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами объявил о дополнительном финансировании на закупку устройств для непрерывного отслеживания уровня глюкозы, на эти цели будет направлено "еще почти 5 миллиардов рублей".

Глава кабмина напомнил, что государство уже предоставляет такие системы бесплатно детям, подросткам и будущим мамам. Эти приборы позволяют пациентам круглосуточно мониторить ключевые показатели без постоянных уколов.

Такие приборы существенно упрощают контроль за состоянием пациентов, дают им возможность, что очень важно, вести обычный образ жизни подчеркнул Мишустин

Конкретизируя цифры, премьер сообщил, что выделенных средств хватит на приобретение порядка 270 тысяч систем. Это позволит обеспечить современными гаджетами более 50 тысяч детей и десятки тысяч беременных женщин с диагнозом "сахарный диабет".

Рассчитываем, что принятые распоряжения позволят улучшить качество жизни детей, подростков, беременных женщин с сахарным диабетом резюмировал председатель правительства

Он также выразил надежду, что регионы наладят бесперебойное снабжение пациентов жизненно важными приборами.

Ранее в России запустили главный цифровой ресурс о диабете, где содержится вся необходимая информация о заболевании.