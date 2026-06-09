Москва9 июнВести.Российское правительство выделит дополнительно более 1,7 миллиарда рублей на обеспечение льготных категорий граждан бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, соответствующее распоряжение завизировал глава правительства Михаил Мишустин.
На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан из федерального бюджета будет дополнительно направлено свыше 1,7 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустинсказано в сообщении
Право на такую поддержку имеют граждане с инвалидностью, лица, пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий. Аналогичная помощь предусмотрена и для обладателей знаков "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда".
По информации пресс-службы, в общей сложности на эти цели в текущем году заложено более 74 миллиардов рублей. Какие именно препараты и медицинские изделия необходимы конкретному пациенту, устанавливает его лечащий врач.
Накануне Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами объявил о дополнительном финансировании на закупку устройств для непрерывного отслеживания уровня глюкозы. На эти цели будет направлено еще почти 5 миллиардов рублей.