Правительство выделит более 1,7 млрд рублей на лекарства для льготников

На бесплатные лекарства для льготников выделят более 1,7 млрд рублей Правительство выделит более 1,7 млрд рублей на лекарства для льготников

Москва9 июн Вести.Российское правительство выделит дополнительно более 1,7 миллиарда рублей на обеспечение льготных категорий граждан бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, соответствующее распоряжение завизировал глава правительства Михаил Мишустин.

На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан из федерального бюджета будет дополнительно направлено свыше 1,7 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин сказано в сообщении

Право на такую поддержку имеют граждане с инвалидностью, лица, пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий. Аналогичная помощь предусмотрена и для обладателей знаков "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда".

По информации пресс-службы, в общей сложности на эти цели в текущем году заложено более 74 миллиардов рублей. Какие именно препараты и медицинские изделия необходимы конкретному пациенту, устанавливает его лечащий врач.

Накануне Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами объявил о дополнительном финансировании на закупку устройств для непрерывного отслеживания уровня глюкозы. На эти цели будет направлено еще почти 5 миллиардов рублей.