Мишустин: на помощь потерявшим жилье в приграничье направят еще 3 млрд рублей

Мишустин сообщил о выделении 3 млрд на помощь потерявшим жилье в приграничье Мишустин: на помощь потерявшим жилье в приграничье направят еще 3 млрд рублей

Москва13 июл Вести.Дополнительные 3 млрд рублей направят на решение жилищного вопроса для людей, лишившихся жилья в приграничных регионах из-за действий украинских формирований. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания.

Он напомнил, что в России по поручению главы государства реализуется программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей.

Она касается и дорог, электрических сетей, и коммунальной инфраструктуры, и больниц, и школ, нацелена на создание условий для жизни и работы. Продолжаем также и адресную помощь. Направим еще 3 млрд рублей Курской и Белгородской областям анонсировал Мишустин

Глава кабмина пояснил, что средства пойдут на компенсацию аренды жилых помещений тем людям, чьи дома были разрушены. Кроме того, их направят на приобретение новой квартиры или постройки дома для пострадавших.

Ранее председатель камбина РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России дополнительно выделит Чечне и Дагестану более 4,4 млрд рублей на восстановление жилья, пострадавшего в результате паводков.