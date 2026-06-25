Дагестан и Чечня получат на ликвидацию последствий наводнений 2,5 млрд руб. Правительство РФ выделило Дагестану и Чечне дополнительно 2,5 млрд рублей

Москва25 июн Вести.Почти 2,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ выделено на ликвидацию последствий стихийных бедствий Дагестане и Чечне. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На эти средства в республиках проведут аварийно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях, а также работы по восстановлению пропускной способности русел рек и сооружению временных дамб.

В результате мощных ливневых дождей в марте-апреле в ряде районов Дагестана и Чечни произошли масштабные наводнения, нанесшие народному хозяйству значительный ущерб. Для ликвидации последствий разгула стихии по поручению президента России была создана правительственная комиссия.

Выступая на заседании правительства, Мишустин попросил коллег держать на личном контроле проведение всех работ, чтобы люди и предприятия могли как можно быстрее вернуться к обычной деятельности.