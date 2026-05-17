Правительство России направит регионам средства на восстановление дорог после ЧС

Москва17 мая Вести.Правительство России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным одобрило выделение дополнительных средств регионам, которые предназначены для ремонта дорог, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального масштаба.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте кабинета министров.

На заседании правительства 14 мая было принято решение о предоставлении межбюджетных трансфертов.

Финансирование из федерального бюджета, в частности, будет направлено субъектам Федерации для восстановления автодорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Ранее в интервью ИС "Вести" Магомед Абдулкадиров — глава Дахадаевского района Дагестана, пострадавшего в результате паводка, — рассказал об оказанной властями местным жителям помощи массовые подтопления.