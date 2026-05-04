Москва4 маяВести.Правительство России сократит долги 21 региона страны по бюджетным кредитам на сумму в 114 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Кабмин, указал он, продолжает содействовать развитию инфраструктуры и формированию привлекательных условий для бизнеса в регионах. Глава кабмина назвал одним из самых эффективных инструментов такой работы списание задолженностей по бюджетным кредитам.
Сегодня мы такую помощь окажем еще 21 субъекту Российской Федерации. Их долг в общей сложности будет сокращен более чем на 114 миллиардов рублейсказал Мишустин
Он перечислил, что это решение коснется Удмуртии, Чувашии, Карелии, Коми, Мордовии, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, а также Еврейской автономной области, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской областей, а также Ненецкого автономного округа.
Ранее "Единая Россия" предлагала президенту РФ Владимиру Путину перенести погашение бюджетных региональных кредитов в 2026 году на более поздний срок. Высвободившиеся средства предлагалось направить на соцподдержку граждан.