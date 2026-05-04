Кабмин сократит долги 21 субъекта по бюджетным кредитам Правительство сократит долги 21 региона по бюджетным кредитам на 114 млрд руб.

Москва4 мая Вести.Правительство России сократит долги 21 региона страны по бюджетным кредитам на сумму в 114 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Кабмин, указал он, продолжает содействовать развитию инфраструктуры и формированию привлекательных условий для бизнеса​​​ в регионах. Глава кабмина назвал одним из самых эффективных инструментов такой работы списание задолженностей по бюджетным кредитам.

Сегодня мы такую помощь окажем еще 21 субъекту Российской Федерации. Их долг в общей сложности будет сокращен более чем на 114 миллиардов рублей сказал Мишустин

Он перечислил, что это решение коснется Удмуртии, Чувашии, Карелии, Коми, Мордовии, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, а также Еврейской автономной области, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской областей, а также Ненецкого автономного округа.

Ранее "Единая Россия" предлагала президенту РФ Владимиру Путину перенести погашение бюджетных региональных кредитов в 2026 году на более поздний срок. Высвободившиеся средства предлагалось направить на соцподдержку граждан.